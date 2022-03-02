WSJ: США в ближайшие сутки закроют воздушное пространство для российских самолетов

Американские власти планируют в ближайшие сутки объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ожидается, что правительство США запретит российским самолетам летать в воздушном пространстве США, расширив авиационные ограничения», — заявили авторы статьи.

По словам собеседников издания, американские власти объявят о своем решении в течение ближайших суток. Запрет будет прописан в указе.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении на полеты авиакомпаний Швейцарии. Такая мера стала ответным шагом на запрет швейцарской стороны на полеты гражданских воздушных судов России. Перед этим Евросоюз запретил полеты российским самолетам над странами ЕС. Россия сделала зеркальные шаги.

Россиянам рекомендовали воздержаться в ближайшее время от неслужебных поездок в зарубежные страны. Сейчас специалисты занимаются вопросом возвращения российских туристов домой.