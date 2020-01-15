WSJ: США сократят военную помощь Ираку за вывод американских войск

По информации издания, администрация Дональда Трампа готовит сокращение помощи Ираку на 250 миллионов долларов, если Багдад осуществит свои угрозы и вышлет военных. Эта помощь одобрена Конгрессом и выплачивается ежегодно с 2017 года.

Газета пишет, что американские власти могут сократить и другую экономическую и военную помощь. Среди вариантов называется отмена перевода 100 миллионов долларов в 2021 году. Окончательное решение еще не принято.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 3 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

После убийства Сулеймани иракский парламент принял резолюцию, требующую вывода американских войск, но она не имеет статуса закона. Министр обороны США Марк Эспер сказал, что у американцев нет планов покидать Ирак.