WSJ: США назвали три условия продления договора СНВ-3

Помимо участия Китая в договоре, Вашингтон требует новых жестких мер верификации и учета всех ядерных боеголовок. По данным источника издания, Вашингтон продлит СНВ-3 только при соблюдении этих условий. Собеседник подчеркнул, что требования не окончательные. Все будет зависеть от решения американского лидера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона и не будет подключаться к двусторонним переговорам России и США по ядерному оружию. По заявлению властей КНР, Соединенные Штаты пытаются бросить с себя ответственность и поэтому настойчиво предлагают Китаю подключиться к переговорам.

Россия и США заключили договор СНВ-3 10 лет назад. Срок действия документа заканчивается. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Штаты не заинтересованы в продлении договора.