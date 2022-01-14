WSJ: США и НАТО не придумали, как ответить на вызовы Путина

Российский лидер Владимир Путин применяет силовые приемы, пока западные лидеры занимаются болтовней о мягкой силе. США и их союзники по НАТО не знают, как ответить на вызов с его стороны, написал Уолтер Мид в своей статье для The Wall Street Journal.

Россия за свой исторический путь постоянно подвергалась нападениям, теперь страх перед вторжением захватчиков практически закодирован у русских в генах, по мнению автора. И с этим связано то раздражение, которое вызывают любые действия у российских границ.

Раньше на Западе считали, что политика Путина является пережитком прошлого. Но президент РФ обвел всех вокруг пальца, признал Мид.

«Никто не знает, нападет ли Путин на Украину, но становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку Альянс не знает, как ответить на вызов с его стороны», — написал колумнист.

По словам Мида, Россия возвращает контроль над бывшими советскими республики через местных авторитарных лидеров. И из 15 стран бывшего СССР дистанцию с РФ держат только Украина, Молдавия, Грузия и страны Балтии, а в остальных только Путин решает, «кому править, а кому проливать слезы».

«Успех Путина является показателем интеллектуальной и политической несостоятельности Запада», — констатировал автор.

Газета New York Times ранее назвала переговоры России и США по гарантиям безопасности победой Кремля.