Мир 20 августа 2023, 10:09 WSJ сообщила о разработке на Западе «грандиозных сделок» по украинского конфликту WSJ: на Западе разрабатывают соглашения, которые не устроят ни РФ, ни Украину РИА «Новости»

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На Западе разрабатывают варианты мирных соглашений между Россией и Украиной, при этом они не отвечают интересам ни одной, ни другой стороны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению [конфликта], но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — указала газета.

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WSJ обратила внимание, что главная цель Украины по «восстановлению территориальной целостности» видится отдаленной перспективой из-за ограниченной поддержки ключевых партнеров украинских властей.

В качестве примера издание привело США и Германию. Ключевые союзники опасаются излишних затрат и рисков, добавили авторы публикации.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил уверенность, что единственным человеком, пытавшимся предотвратить конфликт на Украине, был президент России.

«Никого не беспокоит, что там происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — подчеркнул он.