WSJ: семьям погибших в теракте 9/11 назвали имя подозреваемого чиновника из Саудовской Аравии

Федеральное бюро расследований раскрыло адвокатам родственников погибших в теракте 11 сентября 2001 года имя саудовского чиновника, подозреваемого в подготовке нападения. Родственники не удивились имени и будут добиваться новой информации.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, имя чиновника содержалось в докладе 2012 года. Родственники погибших несколько лет добивались раскрытия данных этого засекреченного доклада, чтобы использовать их для иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии. И теперь, по поручению президента, им назвали имя.

Адвокат Джеймс Крейндлер рассказал, что названное имя не стало неожиданным. Теперь родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.

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По информации издания, родственникам назвали только имя и не стали предоставлять семьям какую-либо иную информацию, сославшись на «исключительный характер дела». В ФБР отметили, что на положительное решение подействовало стремление родственников понять, что произошло с их близкими и кто за это несет ответственность. В то же время в бюро подчеркнули, что это теория следствия, а не констатация факта.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в Пентагон. Жертвами атаки стали три тысячи человек.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.