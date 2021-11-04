WSJ: российского аналитика арестовали в США после расследования связи Трампа с Россией

Российский аналитик Игорь Данченко арестован в США. Ранее он занимался расследованием по связям бывшего президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Уточняется, что Данченко участвовал в расследовании в 2016 году. В то время у Трампа проходила предвыборная кампания.

Расследование начал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Точные причины ареста Данченко неизвестны. Его арестовали в рамках расследования, которое ведет прокурор Джон Дарем, по обстоятельствам, при которых началась слежка за предвыборным штабом Трампа.

Ранее президент США Джо Байден заснул на климатическом саммите в Глазго, потому что ему было скучно слушать о глобальном потеплении. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Он напомнил, что нынешний хозяин Белого дома называл тему климатических изменений одной из приоритетных.

«И тут же заснул прямо на глазах у всего мира, прямо на конференции. Человек, испытывающий неподдельный энтузиазм, который верит в эти процессы, никогда не заснет!» — сказал Трамп.