WSJ: российское оружие сделало беспомощными американские авианосцы

Американские авианосцы оказались уязвимы перед эффективными российскими и китайскими ракетами. Это оружие сделало их беспомощными — корабли не могут подойти к цели на нужное расстояние из-за дальности запуска ракет. Об этом сообщил Wall Street Journal.

Автор материала, капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс, подчеркнул, что современные американские военные корабли не могут наносить удары по целям на берегу при наличии обороны. Чтобы США могли конкурировать с Россией и Китаем, необходимо нарастить дальность нанесения ударов.

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям», — отметил он.

Хендрикс пояснил, что авианосцы не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров. Из-за этого они становятся недоступны для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Автор уверен, авианосцы не смогут быть эффективны для сдерживания Китая и России, если в ближайшее время их не заполнят пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия.