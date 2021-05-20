WSJ: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 21 мая

Режим прекращения огня между сектором Газа, который контролирует движение ХАМАС, и властями Израиля может начать действовать 21 мая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и зарубежные источники.

По данным источника, египетские власти достигли прогресса в переговорах с ХАМАС. Также издание написало, что представители военного руководства Израиля в частных беседах говорили о приближении властей еврейского государства «к достижению своих целей». В администрации президента США Джо Байдена также придерживаются мнения о том, что режим прекращения огня должен вступит в силу на этой неделе.

Исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб ранее сообщил, что соглашение о прекращении атак между Израиле и движением ХАМАС может быть достигнуто в течение 24 часов.

Сайт Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве в свою очередь сообщал, что Израиля понадобится еще несколько дней для завершения военной операции против палестинских радикалов.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая. Поводом для этого стало решение израильского суда выселить арабские семьи из домов в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

По последней информации Минздрава Палестины, погибли более 250 палестинцев. Жертвами обстрелов со стороны Израиля стали по крайней мере 12 человек.