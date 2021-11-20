WSJ: Путин развеял миф о слабой России

Президент Владимир Путин за время на посту президента доказал Западу, что Россия — не слабая страна. Он смог заставить его жить по своим правилам.

Так считает The Wall Street Journal. Авторы статьи написали, что Путин улучшил армию, условия торговли энергоносителями, сформировал вокруг России кольцо из дружественных стран и продемонстрировал НАТО, что ждет отказа от политики расширения на Восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — говорится в публикации.

По их мнению, развитие НАТО и Украины привело к тому, что Россия оценивает Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией».