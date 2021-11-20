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    20 ноября 2021, 15:13

    WSJ: Путин развеял миф о слабой России

    WSJ: президент России Путин заставил Запад жить по своим правилам

    Дарья Морозова

    Президент Владимир Путин за время на посту президента доказал Западу, что Россия — не слабая страна. Он смог заставить его жить по своим правилам.

    WSJ: Путин развеял миф о слабой России

    Так считает The Wall Street Journal. Авторы статьи написали, что Путин улучшил армию, условия торговли энергоносителями, сформировал вокруг России кольцо из дружественных стран и продемонстрировал НАТО, что ждет отказа от политики расширения на Восток.

    «Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — говорится в публикации.

    По их мнению, развитие НАТО и Украины привело к тому, что Россия оценивает Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией».