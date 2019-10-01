WSJ: Помпео слышал телефонный разговор Трампа с Зеленским

Сенату придется рассмотреть импичмент Трампа Подробнее

Помпео был одним из чиновников Белого дома, кто прослушивал разговор. При этом инсайдер не уточнил, участвовал ли госсекретарь в переговорах.

Ранее издание сообщило, что во время июльского общения с Зеленским Трамп попросил его помочь в расследовании в отношении сына Джозефа Байдена, Хантера. Тот оказался связан с украинской газовой компанией. Американский президент заподозрил Байдена-младшего в получении денег от Украины и Китая, а также отмывании средств с помощью Киева.

При этом сам Джозеф Байден является конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году. В обмен на эту услугу глава Белого Дома якобы пообещал президенту Украины оказать стране финансовую помощь.

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После этой информации Палата представителей США решила провести расследование в отношении Трампа. Также была запущена процедура импичмента. Американскому лидеру пришлось объяснять, что он не оказывал давления на Зеленского. Для этого Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму общения с украинским лидером.

Согласно появившейся расшифровке, американский президент обещал помочь Украине. Как отметил Трамп в разговоре, «было бы здорово», если бы Зеленский ознакомился с «делом Байдена». Президент Украины согласился и попросил предоставить ему необходимую для расследования информацию. При этом вопрос финансовой помощи Киеву не обсуждался.

Позже глава Белого дома назвал прошедшие телефонные переговоры беседой «ни о чем». Минюст США не счел действия Трампа противоправными.