WSJ: партия новых Lexus, Cadillac и Mercedes застряла в Бельгии из-за антироссийских санкций

Несколько автомобильных брендов подпали под антироссийские санкции Запада. Из-за запрета на ввоз предметов роскоши некоторые автоконцерны не могут доставить в РФ новые модели. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Партия с автомобилями премиум-класса застряла в бельгийском портовом городе Зебрюгге. Поставка прибыла туда из Азии в начале апреля.

«Автомобили подпали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции», — сказал директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

Авторы статьи отметили, что среди застрявших автомобилей есть новые модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Скорее всего, их отправят на продажу в другие страны.

Морские порты других европейских стран тоже страдают от антироссийских санкций. Во Франции пожаловались на финансовые трудности из-за действий властей страны. Местные порты вынуждены платить за простой подпавших под санкции российских судов из своего кармана.