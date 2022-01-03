WSJ назвала Россию самой большой проблемой США в 2022 году

Для США в наступившем 2022 году самыми большими проблемами станут не коронавирус и не инфляция, а Россия и Иран, написала The Wall Street Journal. В издании отметили, что отношения РФ и Штатов будут иметь последствия для всего мира.

WSJ обратила внимание, что в январе руководство США проведет переговоры с властями России и Ирана. Встречи пройдут в Женеве и Вене, на повестку будут вынесены прямые вызовы, написало URA.RU.

По данным издания, в ходе этих дискуссий Штаты намерены озвучить послания, которые будут иметь огромные последствия для безопасности не только США, но и Европы и Ближнего Востока.

В последний день 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, затронув темы сотрудничества двух стран, а также ситуацию на Украине. Это разговор двух президентов стал уже вторым за месяц. До этого они общались 7 декабря в формате телемоста.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал на то, что лидерам России и США удалось наладить неплохой диалог.