WSJ назвала россиянку причастной к составлению «досье» на Трампа

Согласно информации издания, летом 2016 года Игорь Данченко обратился с просьбой к Галкиной, с которой дружил долгие годы. Тогда мужчина работал на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Данченко попросил Галкину раздобыть компрометирующую информацию о Трампе и его связях с Россией.

По словам источников газеты, женщина работала на Кипре, в филиале XBT Holding SA. Компания веб-сервисов принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву и наиболее известна интернет-хостингом Webzilla. Как пишет издание, именно Галкина заявила об ответственности Webzilla за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК). Кроме того, она назвала Губарева завербованным спецслужбами России экспертом по хакерским атакам. Саму Галкину уволили из XBT Holding SA после скандала с руководством.

В 2017 году на сайте Buzzfeed появилось так называемое досье на Трампа. Материалы собирала исследовательская компания Fusion GPS совместно с Кристофером Стилом. В свою очередь, Трамп называл данные фальшивыми и заявлял, что не имел связей с Россией во время выборов.