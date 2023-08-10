10 августа 2023, 12:23
WSJ назвал подарком для Путина запрет Байдена на добычу урана в одном из штатов
WSJ: запрет президента Байдена добывать уран в Аризоне увеличил зависимость от России
Американский президент Джо Байден запретил разработку урановых месторождений в штате Аризона. В газете The Wall Street Journal отметили, что он таким образом сделал подарок российскому лидеру Владимиру Путину.
Статья вышла под заголовком: «Подарок Путину: около Гранд-Каньона не будет добычи урана».
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В материале заявили, что атомные электростанции США до сих пор получают порядка 12% топлива благодаря российскому сырью. Соединенные Штаты сейчас импортируют около 95% от общего количества урана, который используется для ядерных энергетических реакторов.
«А новый указ лишь еще больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану», — отметили журналисты газеты.
Также они написали о том, что территория в Аризоне площадью более 400 тысяч гектаров по решению Байдена стала национальным памятником. Авторы назвали такую инициативу еще одним примером деструктивной энергетической политики администрации Белого дома.
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