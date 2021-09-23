WSJ: Меркель не ответила на первый звонок Байдена в качестве президента США

Американский президент Джо Байден, который вступил в должность в январе 2021 года, не смог дозвониться до канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он собирался сообщить немецкому политику о нормализации отношений между странами после эпохи бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Помощники президента США заявили, что после того, как он в январе переехал в Белый дом, то в первую очередь решил позвонить именно Ангеле Меркель.

Однако она отклонила предложение провести телефонные переговоры в пятницу днем, поскольку собиралась отдыхать в загородном коттедже под Берлином. Именно там она обычно проводит выходные. Канцлер ФРГ любит гулять у озера и ухаживать за огородом, уточнила газета «Известия».

Ангела Меркель занимает свой высокий пост с 2005 года. В 2021 году ее полномочия истекают. В связи с уходом Меркель с должности фабрика в немецком Кобурге создала коллекционного медведя, прототипом которого стала политик. Стоимость игрушки — 189 евро (около 16 тысяч рублей).

Меркель на предвыборном митинге партии ХДС уже простилась со своими избирателями.