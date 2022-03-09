WSJ: лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались от переговоров с Байденом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. В Белом доме планировали обсудить ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен на углеводороды, сообщил источник The Wall Street Journal.

При этом на прошлой неделе оба лидера провели переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отношения США с двумя странами Персидского залива остаются напряженными из-за отсутствия поддержки администрации Байдена в войне в Йемене и возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, рассказали изданию официальные источники. Кроме того, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили, что не будут добывать больше нефти, чем согласовано ОПЕК и организацией стран-экспортеров нефти, которую возглавляет Россия.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Байден отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

Американский лидер отметил, что решение о запрете поставок российских нефти и газа приведет к повышению цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.