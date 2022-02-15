WSJ: кризис на Украине сделал США лидером по поставкам газа в Европу

Эскалация ситуации вокруг Украины подстегнула опасения стран Евросоюза о зависимости от российского газа. Образовавшийся дефицит топлива покрыли своими поставками США. Американский экспорт энергоносителя в Европу оказался больше, чем поставки через российский трубопровод. Об этом написал автор The Wall Street Journal Даниэл Ергин.

Журналист заявил, что доля российского экспорта в газовом рынке Европы покрывает только 30%. Из-за резкого повышения цен поставки существенно сократились. Для того, чтобы покрыть дефицит, США резко увеличили поставки энергоносителя.

«Необычайный рост добычи нефти и газа в США является геополитическим и экономическим активом США, который способствует глобальной энергетической безопасности», — говорится в материале.

Журналист отметил, что американская нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после начала пандемии. На сегодняшний день уровень добычи нефти в США на 20% больше, чем в России и Саудовской Аравии. Кроме того, американским газодобывающим компаниям удалось вывести страну в лидеры в этой сфере энергорынка.

«Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe сообщил, что по данным на 13 февраля, запасы газа в европейских хранилища сократились ниже уровня одной трети от общей вместимости. Это самый низкий показатель с 2011 года. Расход топлива из хранилищ в феврале оказался на 25% выше, чем в среднем за пять лет.