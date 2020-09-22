WSJ: Китай составил черный список американских компаний
Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.
Власти Китая собирались ответить на действия США в отношении китайских компаний. При этом они стремились избежать мер, которые оказались бы жестче, чем предпринимаемые Вашингтоном. Впервые о намерении Пекина сформировать черный список стало известно в мае 2019 года — вскоре после того, как США ввели ограничения в отношении телекоммуникационной компании Huawei Technologies.
По данным газеты, в последнее время специальная межведомственная группа в Китае «ускорила работу со составлению списка „ненадежных организаций“». Это должно стать ответом Пекина на список китайских компаний, к которым США могут применить санкции. Сейчас власти страны решают, когда именно опубликовать этот список. Некоторые уверены, что это нужно сделать до президентских выборов.
«Многие в Китае надеются на перезагрузку отношений с США в случае победы кандидата на пост президента Джозефа Байдена на выборах», — отметила газета.
Несмотря на это, авторы статьи считают, что «стратегическое соперничество между двумя державами сохранится». Однако существуют области, в которых страны смогут взаимодействовать с администрацией Байдена.