WSJ: Китай составил черный список американских компаний

Власти Китая составляют черный список, в который войдут американские технологические компании. Пекин пока не решил, когда именно будет его публиковать.

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.

Власти Китая собирались ответить на действия США в отношении китайских компаний. При этом они стремились избежать мер, которые оказались бы жестче, чем предпринимаемые Вашингтоном. Впервые о намерении Пекина сформировать черный список стало известно в мае 2019 года — вскоре после того, как США ввели ограничения в отношении телекоммуникационной компании Huawei Technologies.

По данным газеты, в последнее время специальная межведомственная группа в Китае «ускорила работу со составлению списка „ненадежных организаций“». Это должно стать ответом Пекина на список китайских компаний, к которым США могут применить санкции. Сейчас власти страны решают, когда именно опубликовать этот список. Некоторые уверены, что это нужно сделать до президентских выборов.

«Многие в Китае надеются на перезагрузку отношений с США в случае победы кандидата на пост президента Джозефа Байдена на выборах», — отметила газета.

Несмотря на это, авторы статьи считают, что «стратегическое соперничество между двумя державами сохранится». Однако существуют области, в которых страны смогут взаимодействовать с администрацией Байдена.