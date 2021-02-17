Соединенные Штаты могут изменить свою позицию в отношении магистрального газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют переговоры, которые начались между Вашингтоном и Берлином, сообщил The Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на источник в немецкой администрации утверждает, что в ходе переговоров стороны обсудят будущее газопровода. В беседу также будет включен вопрос о санкциях против компаний, которые задействованы в проекте.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, американские власти не намерены менять свою позицию по отношению к строительству «Северного потока — 2». По ее словам, Вашингтон следит за завершением строительства и проведением сертификации. В случае необходимости власти будут обсуждать вопрос объявления санкций.

Ограничительные меры, как пояснила Псаки, являются лишь одним из важных инструментов обеспечения энергобезопасности. США будут действовать совместно с партнерами и союзниками, добавила пресс-секретарь Белого дома.