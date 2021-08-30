WSJ: ЕС порекомендует своим гражданам не ездить в США из-за коронавируса

Европейский союз обнародует рекомендации для граждан, в которых сказано, что не стоит посещать США без крайней необходимости из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица ЕС.

«Европейский союз намерен рекомендовать гражданам отказаться от несущественных поездок в США из-за распространения Covid-19, так как средний уровень заражения в Штатах сейчас выше, чем в ЕС», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что официальные лица Европы обсуждали этот вопрос на протяжении всего последнего месяца. В итоге 30 августа они планируют принять решение и обнародовать официальное заявление.

Минсельхоз США сообщил, что коронавирус стал чаще распространяться среди животных. Недавно его впервые на планете выявили у оленей. Раньше заражались в основном домашние питомцы, которые много контактировали с человеком. Медики успокаивают: пока не известно ни об одном случае, чтобы вирус мог передаться от животного к человеку.