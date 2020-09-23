WР: Пентагон потратил на оружие деньги для борьбы с COVID-19

По данным издания, ведомство сразу же после получения средств стало их тратить совсем на другие нужды. Так, около 183 миллионов долларов перечислено производителям двигателей Rolls Royce и ArcelorMittal. Их используют в военном судостроении. Миллионы ушли на создание беспилотников, спутников и технологий наблюдения за космосом. Еще в качестве помощи 80 миллионов получила авиакомпания, у которой возникли сложности из-за проблем с Boeing 737 Max. Дочерним компаниям General Electric отдали два миллиона на закупку ткани для униформы.

Демократическая партия уже раскритиковала Пентагон. Она призвала провести расследование нецелевого расходования средств. Демократы назвали раскрывшиеся факты «неприемлемыми».

Минобороны США пришлось оправдываться. Ведомство заявило, что пыталось «найти баланс» между поддержкой оборонной промышленности и увеличением запасов медсредств.

«Мы должны всегда помнить, что экономическая безопасность и национальная безопасность очень тесно взаимосвязаны и наша промышленная база на самом деле является их связующим звеном», — сказала замминистра обороны США по закупкам и поддержке Эллен Лорд.

Один миллиард — это только часть средств, которые Конгресс решил потратить на борьбу с пандемией. Всего для этого выделено три триллиона долларов.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай должен ответить за пандемию коронавируса. Также политик раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). При этом глава Белого дома считает, что он много сделал для того, чтобы жертв коронавируса было меньше.