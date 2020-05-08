WР: оппозиция Венесуэлы пыталась с помощью американской ЧВК свергнуть Мадуро

По данным газеты, соглашение подписали еще в октябре 2019 года.

«Формулировки документа не оставили сомнений в цели: «Операция по задержанию/смещению Николаса Мадуро, замена действующего режима на признанного президента Венесуэлы [так именуют на Западе лидера оппозиции] Хуана Гуайдо», — написало издание.

Газета показала копию контракта, которую в том числе подписал Гуайдо с главой Silvercorp Джорданом Гудро. В документе сказано, что оппозиция Венесуэлы согласна, что минимальный срок действия договора — 495 дней. Также клиенты согласились выплатить обязательный минимум в размере 212,9 миллиона долларов.

Венесуэльские власти 3 мая заявили, что смогли предотвратить проникновение группы наемников из Колумбии. Они пытались совершить госпереворот и убить Мадуро. Сам президент рассказал, что среди задержанных были и граждане США. Они, по его данным, являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.

Позже Венесуэла показала допрос арестованного американца Люка Александра Денмана.

Волнения в Боливарианской Республике начались в январе 2019 года после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо и соратники пытались сместить Мадуро с поста.