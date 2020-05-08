    08 мая 2020, 07:24

    WР: оппозиция Венесуэлы пыталась с помощью американской ЧВК свергнуть Мадуро

    Наза Салех Захи

    Венесуэльская оппозиция заплатила 213 миллионов долларов охранной фирме Silvercorp из США за то, чтобы она свергла президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Washington Post.
    WР: оппозиция Венесуэлы пыталась с помощью американской ЧВК свергнуть Мадуро

    По данным газеты, соглашение подписали еще в октябре 2019 года.

    «Формулировки документа не оставили сомнений в цели: «Операция по задержанию/смещению Николаса Мадуро, замена действующего режима на признанного президента Венесуэлы [так именуют на Западе лидера оппозиции] Хуана Гуайдо», — написало издание.

    Газета показала копию контракта, которую в том числе подписал Гуайдо с главой Silvercorp Джорданом Гудро. В документе сказано, что оппозиция Венесуэлы согласна, что минимальный срок действия договора — 495 дней. Также клиенты согласились выплатить обязательный минимум в размере 212,9 миллиона долларов.

    Венесуэльские власти 3 мая заявили, что смогли предотвратить проникновение группы наемников из Колумбии. Они пытались совершить госпереворот и убить Мадуро. Сам президент рассказал, что среди задержанных были и граждане США. Они, по его данным, являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.

    Позже Венесуэла показала допрос арестованного американца Люка Александра Денмана.

    Волнения в Боливарианской Республике начались в январе 2019 года после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо и соратники пытались сместить Мадуро с поста.