WP: власти США начали разработку санкций против Ирака

Пока точного решения по санкциям против Ирака в Соединенных Штатах не приняли, однако известно, что решающую роль в них будут играть министерство финансов и Белый дом.

Вооруженные силы США 29 декабря 2019 года ударили по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. По заявлению Пентагона, это был ответ на атаку шиитов вблизи Киркука, во время которой погиб гражданин США, а четверо американских военных получили ранения. После этого шииты атаковали американское посольство в Багдаде. Парламент Ирака потребовал от правительства вывода американских войск из страны. Трамп в свою очередь пригрозил санкциями, каких Ирак «никогда не видел».

Также после нападения на посольство президент Соединенных Штатов отдал приказ нанести ракетный удар по району международного аэропорта Багдада во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон обвинил высокопоставленного военного в организации атаки на американскую дипмиссию.

Ранее главнокомандующий иракскими ВС Абдель Керим Халф заявил, что деятельность международной коалиции в Ираке ограничат консультациями и тренировками, а вооруженные силы выйдут из страны.