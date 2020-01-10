WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

Согласно данным издания, полученным от источника в Соединенных Штатах, американские военные планировали ликвидировать одного из командиров «Аль-Кудс» (спецподразделения в составе КСИР), Абдоля Резы Шахлая. Операция прошла неудачно. 3 января два удара были согласованы и разрешены примерно в одно и то же время. США не раскрыли данную операцию, так как она прошла не по плану.

В прошлом месяце Госдеп предложил вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы указать США на местонахождение Шахлая. Предполагалось, что он базируется в Йемене и, по версии США, ведет там диверсионную деятельность против страны и их союзников в регионе — Саудовской Аравии и других арабских монархий. В Йемене на данный момент идут боевые действия между хуситами с северных частей страны, которых предположительно поддерживает Иран, и правительственными войсками с поддержкой со стороны саудитов.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в результате атаки американских ВВС 3 января.

Ранее сообщалось, что Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения парламента.