WP: Турция открыла огонь по американцам в Сирии преднамеренно

Источники газеты рассказали, что ситуация была намного опаснее, чем то, что впоследствии представил Пентагон. Обстрел якобы велся снарядами в 155 миллиметров в виде так называемого захвата цели в вилку, то есть сначала для пристрелки цели поражались с перелетом, а потом с недолетом. При этом турки знали, что там находятся американские войска, так что обстрел был преднамеренным.

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«Это оружие площадного поражения. Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — рассказал источник издания.

Газета пишет, что это может означать стремление Турции к установлению контроля над более обширной территорией, чем было ранее оговорено.

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Бывший спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* Бретт Макгурк подтвердил, что такими действиями Турция показывает свое желание удалить американские войска на 30 километров вглубь. Он назвал атаку предупредительным огнем.

В официальном заявлении Пентагона говорится, что американские военные попали под артиллерийский огонь с турецких позиций в 21:00 11 октября в районе Кобани. Ведомство подчеркнуло, что американская сторона уведомляла Турцию о присутствии своих военных в этой зоне. В результате атаки никто не пострадал.

*Террористическая организация, запрещена в России.