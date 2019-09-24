WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

По словам инсайдров, такое распоряжение Трампа оказалось в Пентагоне и Госдепартаменте в середине июля. Американский лидер сомневался в том, выделять ли деньги Украине и анализировал ситуацию.

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Утверждается, что президент США поручил чиновникам из администрации объяснить задержки с выплатами «межведомственным взаимодействием», но не уточнять детали. Газета отметила, что такая схема работала до 11 сентября.

Один из-подчиненных Трампа рассказал, что глава Белого дома не хотел давать деньги из-за коррупции на Украине. Решение же перевести средства было связано со скорым окончанием финансового года. Источник опроверг слухи о задержке выплат из-за принуждения Зеленского участвовать в расследовании против кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Американский президент 23 сентября опроверг эти сообщения.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским 25 июля пытался убедить своего коллегу из Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена. Вместе с тем американский лидер задерживал предоставление Киеву военной помощи. Также уточнялось, что Дональд Трамп «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по «делу» Хантера Байдена. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сам Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку его телефонной беседы с Зеленским. Президент США не исключил, что такая стенограмма появится в публичном пространстве.