WP: Трамп предложил Эрдогану многомиллиардную сделку

Президент США Дональд Трамп написал главе Турции Тайипу Эрдогану письмо с предложением, как можно помириться. Он предложил торговую сделку на 100 миллиардов долларов и альтернативное решение по санкциям из-за покупки Анкарой российских С-400 и военной операции в Сирии.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, этот поступок Трампа наверняка приведет в бешенство большинство членов Палаты представителей, которые в прошлом месяце проголосовали за введение санкций против Турции из-за военной операции в Сирии «Источник мира».

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Трамп направил это письмо Эрдогану на прошлой неделе. Глава Турции 13 ноября прилетел на встречу со своим американским коллегой в США.

«Абсолютно позорно, что президент Трамп пригласил президента Эрдогана в Белый дом после того, как Эрдоган напал на наших сирийских курдских союзников», — приводит издание слова сенатора Криса Ван Холленса.

Во время визита в Вашингтон Эрдоган обсудит с главой Соединенных Штатов закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии. Президент Турции до отлета заявил, что Анкара может наряду с С-400 докупить и американские системы Patriot — необходимо лишь конкретное предложение.