WP: Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства

Собеседники газеты рассказали, что всегда объясняли Трампу — Украине необходимо помогать, так как это «хрупкая демократия, которая борется с внутренней коррупцией и со своим могущественным соседом». Глава США всегда отмахивался от этих предложений и помогать отказывался. Сотрудники администрации президента связали ненависть Трампа с тем, что Киев всегда поддерживал американских демократов.

Трамп собрался зачитать американцам стенограмму беседы с Зеленским Подробнее

«Были обвинения в том, что они (киевские власти — прим. ред) каким-то образом работали с кампанией Хиллари Клинтон. Были обвинения, что они причиняли ему боль. Он просто ненавидел Украину», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

Ранее демократы — противники Трампа — начали процедуру его импичмента. Президента обвиняют в том, что он просил о помощи иностранного государства для вмешательства в выборы. Речь идет о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого глава Соединенных Штатов давил на своего собеседника и требовал начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

Трамп эти обвинения полностью отрицает. Чтобы оправдаться, он собрался зачитать американцам стенограмму того разговора в прямом телевизионном эфире.