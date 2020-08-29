WP: спецагенты стали массово заражаться COVID-19 из-за поездок Трампа

Издание утверждает, что в последние два месяца десятки спецагентов, которые сопровождали главу Белого дома во время его предвыборного тура или других рабочих поездок, заболели или были отправлены на карантин.

Например, во время командировки во Флориду пять человек из Секретной службы пришлось заменить. Они сдали тесты на COVID-19, и у одного из них результат оказался положительным.

В ведомстве объясняют участившиеся случаи заболевания увеличившимся числом проводимых тестов. Опрошенные газетой эксперты считают, что рост заражений связан с массовыми мероприятиями, которые по-прежнему проводит Трамп. Медики настоятельно рекомендуют временно отказаться от того, чтобы собирать в одном месте большое количество людей.

Секретная служба не стала называть точное число инфицированных. Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что американский лидер серьезно относится к здоровью и безопасности сотрудников, которые вместе с ним ездят.

Секретная служба США специализируется на охране высших должностных лиц. В частности, президента и вице-президента. Ведомство охраняет и государственные объекты.

По последним данным, Штаты по-прежнему лидируют по числу заразившихся коронавирусом. В стране подтверждено 5,9 миллиона случаев.