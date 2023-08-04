Мир 04 августа 2023, 10:38 WP сообщила об использовании Украиной второго эшелона войск WP: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, 10-й корпус находится под Работином Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ отправили на поле боя второй эшелон войск. Военные бросили 10-й армейский корпус на населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом написала американская газета The Washington Post (WP).

«Последняя неделя боев была важной, потому что они (ВСУ — прим. ред.) решили активнее задействовать второй эшелон войск», — расказал аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

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Издание уточнило, что бой за Работино проходит в двух с половиной километрах от первой линии оборонительных укреплений ВС России. Газета назвала импровизацией в рамках контрнаступления решение Вооруженных сил Украины использовать резервы.

По данным издания, сейчас ВСУ начали третью фазу контрнаступления, которое стартовало 4 июня 2023 года. Тем временем Пентагон заявил, что у него нет иллюзий по поводу боевых действий украинских военных. Минобороны США отметило, что наступление продвигается нелегко.