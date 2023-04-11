Мир 11 апреля 2023, 10:48 WP сообщила о «тайном плане» Египта поставить России до 40 тысяч ракет WP: Египет собирался изготовить и тайно отправить России до 40 тысяч ракет РИА «Новости»

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Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет, сообщила американская газета The Washington Post. Источником информации издание указало слитые в Сеть документы разведки США.

По данным газеты, согласно секретному документу, приказ изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, в нем сообщалось о якобы планах поставок в РФ пороха и артиллерийских снарядов.

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WP указала, что Абдель Фаттах ас-Сиси поручал держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать проблем с Западом.

Представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд в комментарии газете заявил, что страна не меняла свою позицию, которая базируется на невмешательстве в украинский конфликт. По его словам, Египет по-прежнему выступает за достижение политического решения путем переговоров.

Чиновник из правительства США сообщил изданию, что властям страны неизвестно об исполнении предполагаемой инициативы по экспорту ракет.