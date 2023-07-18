Мир 18 июля 2023, 16:45 WP раскрыла требования США к украинскому контрнаступлению WP: США потребовали от Украины решающего прорыва в контранступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Власти США призвали Украину совершить решающий прорыв в рамках контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источник в американском правительстве.

По словам собеседника газеты, который предпочел сохранить анонимность, США и другие страны уже обучили украинских военных проводить комплексные наступательные маневры, а также предоставили ВСУ оборудование, необходимое для разминирования.

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Источник WP добавил, что ожидания от контрнаступления расходятся с реальным положением дел. В Штатах, по его словам, полагают, что для Украины первостепенное значение имеет способность ВСУ прорвать оборону ВС России в короткие сроки.

По его мнению, ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, американская сторона не склонна недооценивать или переоценивать и пытается подходить к анализу здраво.