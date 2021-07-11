WP: Pfizer представит властям США данные о необходимости третьей дозы вакцины

Компании Pfizer и BioNTech объявили о создании дополнительной дозы вакцины от коронавируса, которая позволит справиться со штаммом «дельта» и последующих мутаций возбудителя. Но против выпуска новой дозы выступили американские регуляторы. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Заявление о необходимости третьей дозы вакцины Pfizer и BioNTech выпустили в минувший четверг, 8 июля. Они объяснили, что дополнительный бустер позволит защитить пациентов от доминирующего штамма «дельта» и последующих мутаций.

В качестве аргумента компании сослались на данные министерства здравоохранения Израиля, где говорится, что эффективность вакцины у привитых снизилась спустя полгода. Все это происходит на фоне прихода в страну штамма «дельта».

Производители заявили, что третья доза потребуется для ревакцинации пациентов в срок от шести месяцев до года. К клиническим испытаниям компании Pfizer и BioNTech готовы приступить в августе после одобрения регуляторов.

По данным издания, брифинг, на котором компании представят все данные о необходимости третьей дозы вакцины пройдет в ближайший понедельник с приглашением ведущих американских специалистов и медицинских чиновников.

Министерство здравоохранения и социальных служб после заявления Pfizer и BioNTech выпустило заявление, в котором говорится, что пока они не видят необходимости в проведении ревакцинации граждан, которые уже сделали прививки от коронавируса. В заявлении не упоминается название компаний, но отмечается, что решение об использовании третьей дозы вакцины приме Центр по контролю и профилактике заболеваний на основании данных, где лишь частично будут использоваться информация от фармацевтических компаний.

«Мы готовы к бустерным дозам, если и когда исследования покажут, что они необходимы», — говорится в заявлении.

Авторы материала напомнили, что еще весной правительство США закупило 200 миллионов доз компании Moderna, которые планировали использовать для проведения ревакцинации и прививания детей.