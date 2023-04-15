Мир 15 апреля 2023, 09:22 WP назвала безропотной реакцию союзников США на утечку секретных данных Пентагона WP: союзники США безропотно отнеслись к утечке секретных материалов Пентагона

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Утечка секретных документов Пентагона незначительно повлияла на отношения США с союзниками. Это нельзя сравнить с резонансными разоблачениями бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, написала газета The Washington Post.

Политические аналитики издания определили реакцию ключевых союзников США как «безропотную».

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«Мы продолжаем призывать американцев делиться со своими доверенными партнерами. Это действительно главное для нас», — отметил один из источников.

Союзники США выразили обеспокоенность по поводу неосторожного обращения правительства с секретными материалами, но разоблачения в шпионаже за политическими лидерами уже не вызывало такую волну возмущений, как в скандале со Сноуденом, указало издание.

Ранее стало известно, что обвиняемого в утечках документов Пентагона военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру могут приговорить к 15 годам тюрьмы.