Важное 17 ноября 2022, 11:50 WP назвал причиной взрывов в Польше падение одной или двух украинских ракет WP: взрывы в Польше произошли из-за падения украинской C-300, отклонившейся от курса Twitter

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Причиной взрывов в Польше 15 ноября стало падение одной или двух украинских зенитных ракет С-300. Об этом сообщила газета The Washigton Post со ссылкой на разведданные США.

По данным издания, ракеты отклонились от курса. Взрывы произошли в польской деревне Пшеводув 15 ноября. В результате случившегося два человека погибли. В первые часы после случившегося Запад распространял слухи о том, что за этим стоит Россия.

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Минобороны РФ заявило на следующий день о том, что на месте ЧП обнаружены обломки украинского комплекса ПВО С-300. Военное ведомство подчеркнуло, что российские силы наносили удары исключительно по объектам на территории Украины.

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Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подтвердил высокую вероятность того, что на польской территории упала украинская ракета. С этим мнение также согласилось Минобороны США. При этом украинский президент Владимир Зеленский продолжал говорить о непричастности страны к случаю в Пшеводуве.