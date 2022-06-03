WP: Китай поддержит Россию в обход санкций

Лидер КНР Си Цзиньпинь собирается помочь России, при этом не нарушая западных санкций. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

«Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций», — написали в газете.

По данным сайта utro.ru, автор отметил, что это будет сложно сделать. Также в издании отметили, что Россия оказывает давление на Китай. При этом речь идет об экономической помощи, а не о поставках вооружения.