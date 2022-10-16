СМИ узнали о требовании Трампа к сооснователям Truth Social отказаться от акций компании | 360°

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СМИ узнали о требовании Трампа к сооснователям Truth Social отказаться от акций компании

WP: Дональд Трамп требовал с сооснователей Truth Social передать их акции его супруге

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп требовал с других совладельцев социальной сети Truth Social передать их долю акций своей супруге Меланье. Об этом рассказал один из сооснователей компании Уилл Уилкерсон, сообщила газета The Washington Post.

Уилкерсон обратился с жалобой относительно нарушений законодательства о ценных бумагах компанией Trump Media & Technology Group в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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После этого Уилкерсона уволили с должности первого заместителя председателя TMTG. Руководство компании объяснило такие меры тем, что он без разрешения раскрыл конфиденциальную информацию.

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По словам Уилкерсона, он лично слышал разговор экс-президент с сооснователем TMTG Энди Литински, который не хотел отдавать свою долю акций Меланье Трамп. Тогда бывший глава Белого дома стал ему угрожать «разрушением компании», если его требования не выполнят. Позже Литински исключили из совета директоров. При этом неизвестно, смог ли он сохранить свою долю акций.

Дональд Трамп

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