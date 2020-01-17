Президентом Греции может стать женщина. А в России это возможно?

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«Исходя из тех данных, что я видел, Екатерина Сакелларопулу выглядит очевидным фаворитом на пост президента Греции», — заявил Дэниел Уорнер. По его мнению, появление женщин у власти во многом связано с вопросом культуры. Например, в скандинавских странах у прекрасного пола гораздо успешнее получается прийти к власти и лидирующим должностям, чем во многих других. «Частично в Западной Европе тоже можно увидеть дам на подобных постах, но я не представляю, чтобы женщина правила Турцией или Россией. Эти страны более сложные», — добавил собеседник «360». Он напомнил, что в США все еще не было женщины на посту президента, сложно представить даму во главе коммунистической партии в Китае.

Это очень сильно зависит от культуры страны, но бесспорно то, что сейчас у женщин дела идут гораздо лучше, чем когда-либо. Гораздо больше представительниц прекрасного пола начали работать. Так что нет ничего удивительного в том, что они начинают играть более важную роль и в политике Дэниел Уорнер политолог.

Политолог рассказал, что в скандинавских странах люди более организованны в вопросах заботы о детях. «Муж моей дочери прекрасно заботится о моей внучке. Скандинавские мужчины больше вовлечены в воспитание детей, что позволяет женщинам не сидеть постоянно дома и работать», — заметил Уорнер.

Во времена СССР были женщины, которые находились на важных должностях. Сейчас образ Путина, считает собеседник, на коне на охоте привлекателен для российской культуры, поэтому политолог не видит женщину-президента в России.

Не представляется мне в обозримом будущем в России новая Екатерина Великая. И часть желания России сохранить свою важность после распада СССР включает в себя убежденность, что лидер должен быть сильным и мужественным Дэниел Уорнер политолог.

Турецкую женщину невозможно представить президентом из-за религиозных убеждений большого пласта населения, считает Уорнер. Однако он отметил, что ситуация улучшается. Так, в Саудовской Аравии прекрасный пол уже может водить машины. Но все пока идет маленькими шажками, и в мусульманских странах все еще доминируют мужчины.

«Слово „сильный“ очень хорошо подходит для описания лидера. И в таких странах, как Франция или Германия, мы можем увидеть женщин в качестве министров обороны. В Швейцарии министерство обороны также возглавляет женщина. В Англии была Маргарет Тэтчер, которая была сильной женщиной. В Израиле была Голда Меир, которая тоже была сильной женщиной. Но все равно есть такое представление, что именно мужчины являются сильными, особенно во время войны. И все те женщины, которых я перечислил, они все идут из очень демократичных стран», — добавил Уорнер. Он отметил, что его жена была президентом парламента Женевы.

Также политолог напомнил, что у Греции были проблемы экономического характера: долги перед Европой и так далее. Собеседник полагает, что сейчас местные жители просто ищут эксперта, который будет компетентен в решении этого вопроса. И Сакелларопулу, как судья, выглядит экспертом, а это важнее гендера. Ожидается, что Сакелларопулу выберут в конце февраля широким большинством голосов в парламенте.

Екатерина родилась в 1956 году в Салониках. Она изучала право в Афинском университете и получила степень магистра публичного права в Парижском университете II. Пять лет назад Сакелларопулу стала вице-президентом Совета Европы. Она участвовала в Союзе судей Евросоюза, где была на нескольких должностях, включая президента. Два года назад Екатерина пришла на пост председателя Верховного суда Греции. Помимо работы, кандидатка в президенты пишет научные статьи и даже книги.