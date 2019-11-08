Польша оштрафовала инвестора «Северного потока — 2» Подробнее

По данным издания, сейчас UOKiK ведет расследование в отношении корпорации «Газпром», а также против пяти европейских инвесторов «Северного потока — 2». Регулятор уже успел оштрафовать французскую компанию Engie на более чем 40 миллионов евро в рамках дела по российскому газопроводу. Предприятие обвинили в сокрытии сведений об участии в реализации этого проекта.