Wintershall не получала от Польши никаких уведомлений по «Северному потоку — 2»
Немецкое предприятие Wintershall, которое является одним из европейских соинвесторов российского проекта «Северный поток — 2», заверило, что не получало никаких уведомлений от польского антимонопольного регулятора UOKiK. Об этом сообщила «Газета.ru».
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По данным издания, сейчас UOKiK ведет расследование в отношении корпорации «Газпром», а также против пяти европейских инвесторов «Северного потока — 2». Регулятор уже успел оштрафовать французскую компанию Engie на более чем 40 миллионов евро в рамках дела по российскому газопроводу. Предприятие обвинили в сокрытии сведений об участии в реализации этого проекта.