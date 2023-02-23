Мир 23 февраля 2023, 14:46 Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции в «Северный поток» после взрывов Немецкая компания Wintershall Dea заявила об остановке инвестиций в «Северный поток» РИА «Новости»

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Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, немецкая Wintershall Dea заявила о полном списании доли в «Северном потоке» после диверсий. Об этом говорится в годовом отчете компании.

«В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в документе.

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По словам генерального директора компании Марио Мерена, Wintershall Dea за прошедший год понесла убытки в размере семи миллиардов евро, подавляющее большинство из них связано с ее деятельностью в России.

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«Продолжение деятельности в России нецелесообразно. Пути назад нет. Нет необходимости ждать в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта», — заявил он.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи заявил, что виновники в диверсиях на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в любом случае будут наказаны.