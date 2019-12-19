Windows 7 продолжат поддерживать после «смерти»

Официальный срок расширенной поддержки Windows 7 закончится 14 января 2020 года. Однако Microsoft подтвердила, что продолжит частично обслуживать ОС даже после этого.

Об этом заявил IT-специалист Мартин Бринкман в своем блоге. Он поинтересовался у специалистов компании, закончится ли поддержка Windows 7 у коммерческих лицензий. В Microsoft ответили, что прекратиться лишь расширенная поддержка, и пояснили, что владельцы бизнес-версий продолжат получать патчи безопасности Microsoft Security Essentials. Там уточнили, что речь идет о специальных версиях операционной системы с платной поддержкой на срок до трех лет.

После этого вопроса компания обновила информацию на своем сайте. Там уточнили, что патчи безопасности продолжат выпускать для Windows 7, однако перестанут обновлять систему Microsoft Security Essentials.

Бринкман считает, что компания будет обновлять все версии операционной системы, если произойдет какой-либо экстраординарный случай, который будет представлять опасность пользователям. Так произошло с Windows XP — его безопасность обновили после атак вируса WannaCry.