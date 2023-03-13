Мир 13 марта 2023, 18:22 Wildberries в Белоруссии обязали убрать из ассортимента товары с нацистской символикой Прокуратура в Белоруссии потребовала от Wildberries удалить товары с нацистской символикой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Гомельского района потребовала от Wildberries убрать из каталога маркетплейса товары, на которых содержатся изображения нацистской символики. Информация об этом опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«С учетом того, что подобные товары могут быть реализованы неопределенному и неограниченному кругу лиц и использованы ими в целях реабилитации нацизма, прокуратура Гомельского района вынесла интернет-магазину Wildberries предписание, в котором потребовала устранить нарушения законодательства», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Сотрудники прокуратуры провели мониторинг торговых онлайн-площадок и обнаружили на сайте онлайн-магазина Wildberries наклейки, подвески и шевроны с эмблемой «Черное солнце». Согласно пункту 12 приложения к постановлению МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» данный знак считается нацистским символом.

Реклама

«Черное солнце», состоящее из 12 радиальных рун «зиг», имеет сходство с символами, которые были изображены на эмблеме СС. Публичное демонстрирование, хранение, приобретение и распространение подобной атрибутики признаны в Белоруссии экстремистской деятельностью, напомнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что руководство маркетплейса удалило из ассортимента товары с нацистской символикой.

Авторы: