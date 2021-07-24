Wildberries попал под санкции из-за российской военной формы

На Украине ввели санкции против компании Wildberries за продажу российской военной формы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в Telegram.

«Ретейлер из РФ, который <…> продавал форму российских солдат, не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries. <…> Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии», — написал глава ведомства.

Ткаченко добавил, что антиукраинским товарам не место в стране. По его словам, Минкультуры делает все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Министр отметил, что на очереди российские OTT-платформы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции по предложению Совета национальной безопасности и обороны на три года против некоторых россиян и компаний. В число запрещенных попал интернет-магазин Wildberries. Ограничения также коснулись генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук.