Wiener Zeitung заявила о шоке Европы от успеха российской вакцины «Спутник V»

Австрийская газета Wiener Zeitung выпустила материал под названием «Очередной шок от Спутника», где сравнивает успех российской вакцины от коронавируса с пуском первого искусственного спутника Земли в 50-х годах XX века.

По словам автора материала, сегодня Россия идет по пути Советского Союза, демонстрируя мировой успех, который оставил многие страны Запада позади.

Сначала в странах Европы скептически восприняли заявление о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Смущали и скорость появления препарата и ограниченное количество доступной информации о нем.

Однако со временем подтвердилась истина, что Россия умеет удивлять, а ее вакцина оказалась полностью эффективной, дешевле в производстве и не вызывает никаких побочных явлений.

Автор статьи отмечает, что медицина не единственная сфера, в которой Россия сегодня занимает лидирующие позиции. Также она одна из первых в области современного вооружения.

«Российская вакцина получила мировое признание, включая страны Евросоюза, чье руководство не слишком решительно закупало необходимые препараты», — говорится в материале.

По словам политолога Герхарда Манготта, Россия постоянно демонстрирует успехи в естественных науках. Это стало возможным не только благодаря экономическому подъему и постоянным инвестициям в науку, но и вере в прогресс и развитие различных сфер, которое осталось в наследство от СССР.