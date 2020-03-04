WhatsApp объявил войну распространителям фейков о коронавирусе

Пранкеры активно сеют панику в WhatsApp, рассылая фейки про массовое заражение москвичей коронавирусом. Разработчики начали расследование.

В компании Group-IB сообщили РИА «Новости», что специалисты обнаружили более 9,5 тысячи фейковых сообщений о заражении жителей Москвы 2019-nCoV. Компания Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp, начала расследование, чтобы найти провокаторов.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире к началу марта достигло 92 тысяч человек. Больше половины из них выздоровели. Инфекция, которая впервые появилась в китайском Ухане в конце 2019 года, убила уже три тысячи человек. Коронавирус почти сразу вырвался за пределы КНР и распространился по миру.

Ранее WhatsApp назвали самым популярным мессенджером России. Согласно исследованию компании Mediascope, хотя бы раз в месяц WhatsApp запускали 69 миллионов россиян.