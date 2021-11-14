Welt назвала причиной поражения вермахта под Москвой дожди и проблемы с обеспечением

Немецко-фашистские захватчики планировали захватить Москву в 1941 году в ходе операции «Тайфун», но потерпели поражение из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением. Об этом написал журналист Флориан Штарк в своей статье для Die Welt.

По словам Штарка, продвижению немцев помешала нехватка горючего и боеприпасов. Помимо этого, он указал на то, что поражение фашистов произошло, потому что в это время начались дожди и дороги в грязевые реки, глубина которых доходила до одного метра. Это, как по мнению журналиста, задержало продвижение немцев, которые просто «так и не пришли в Москву».

Битва за Москву стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Она развернулось на пространстве, границы которого проходили по реке Волге от Калязина до Ржева — на севере, по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск — на западе, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.

Красная армия 5 декабря 1941 года перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей и отбросила немцев на 150—300 километров от Москвы.