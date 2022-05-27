Косметический бренд Wella принял решение об уходе с российского рынка. Немецкая компания прекратит поставки в ближайшее время, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо производителя косметики.

Wella Company уведомила партнеров, что больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в РФ. Права собственности на бизнес компания передаст местной команде топ-менеджеров.

В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, на продукцию Wella приходилось до 40% рынка.