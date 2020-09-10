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    10 сентября 2020, 00:57

    С фото молодого Байдена пропал логотип Washington Redskins

    Кирилл Фролов

    Телеканал CNN показал в эфире известную фотографию кандидата в президенты США Джо Байдена с сыном на руках. Однако с шапки Байдена-младшего пропал логотип команды Washington Redskins («Вашингтонские краснокожие»).
    С фото молодого Байдена пропал логотип Washington Redskins

    Оригинальное фото было опубликовано в Facebook Байдена по случаю Дня отца в июне этого года.

    На старом снимке Джо Байден вместе с ребенком находится на стадионе. На сыне надета малиновая шапка с логотипом команды по американскому футболу Washington Redskins.

    В июле 2020 года команда отказалась от старого названия, чтобы не оскорблять чувства коренных жителей Америки. Теперь она называется Washington Football Team — «Вашингтонская футбольная команда».

    Снимок, на котором не видно ни логотипа, ни следов ретуши, показали в документальном фильме «Битва за Белый дом — долгая дорога Джо Байдена».

    Среди тех, кто обратил внимание на исчезновение логотипа, был поддерживающий республиканцев телеканал Fox News. Он направил запрос в CNN.

    Источник в CNN заявил изданию Washingtonian, что отретушированную фотографию прислал штаб Байдена.

    «Как в случае с любым другим биографическим фильмом, мы просим героя предоставить фотографии и видео», — уточнил он.

    Представитель штаба Байдена, в свою очередь, заявил, что логотип удалили, чтобы соблюсти авторские права. По его словам, это является обычной практикой в политических кампаниях.

    Новости SMI.FM