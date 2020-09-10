С фото молодого Байдена пропал логотип Washington Redskins
Оригинальное фото было опубликовано в Facebook Байдена по случаю Дня отца в июне этого года.
На старом снимке Джо Байден вместе с ребенком находится на стадионе. На сыне надета малиновая шапка с логотипом команды по американскому футболу Washington Redskins.
В июле 2020 года команда отказалась от старого названия, чтобы не оскорблять чувства коренных жителей Америки. Теперь она называется Washington Football Team — «Вашингтонская футбольная команда».
Снимок, на котором не видно ни логотипа, ни следов ретуши, показали в документальном фильме «Битва за Белый дом — долгая дорога Джо Байдена».
Среди тех, кто обратил внимание на исчезновение логотипа, был поддерживающий республиканцев телеканал Fox News. Он направил запрос в CNN.
Источник в CNN заявил изданию Washingtonian, что отретушированную фотографию прислал штаб Байдена.
«Как в случае с любым другим биографическим фильмом, мы просим героя предоставить фотографии и видео», — уточнил он.
Представитель штаба Байдена, в свою очередь, заявил, что логотип удалили, чтобы соблюсти авторские права. По его словам, это является обычной практикой в политических кампаниях.