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    06 февраля 2022, 15:51

    Россия стянула к границе с Украиной 70% сил, необходимых для вторжения — The Washington Post

    Максим Зинкин

    Россия подвела к границе с Украиной около 70% от сил, которые необходимы для военного вторжения на Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США.

    Россия стянула к границе с Украиной 70% сил, необходимых для вторжения — The Washington Post

    Газета написала, что около украинской границы сосредоточено 83 российских батальона с численностью порядка 750 человек в каждом. Источник в американской разведке сообщил, что это 70% от необходимого количества сил для полномасштабного вторжения.

    Агентство Reuters подсчитало, что в случае вторжения России на Украину потери среди мирного населения составят до 50 тысяч человек, а среди российских военных — до 10 тысяч человек.

    Аналитики оценивают количество людей, вынужденных покинуть свои дома и бежать в другую страну, до пяти миллионов.

    Природа также благоволит России, к 15 февраля грунт промерзнет достаточно, чтобы гусеничная техника могла спокойно двигаться по бездорожью.

    Накануне о «российском вторжении» на Украину по ошибке написало агентство Bloomberg. Немецкая газета Bild опубликовала план действий, которые Россия якобы предпримет после вторжения.