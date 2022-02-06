Россия подвела к границе с Украиной около 70% от сил, которые необходимы для военного вторжения на Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США.

Газета написала, что около украинской границы сосредоточено 83 российских батальона с численностью порядка 750 человек в каждом. Источник в американской разведке сообщил, что это 70% от необходимого количества сил для полномасштабного вторжения.

Агентство Reuters подсчитало, что в случае вторжения России на Украину потери среди мирного населения составят до 50 тысяч человек, а среди российских военных — до 10 тысяч человек.

Аналитики оценивают количество людей, вынужденных покинуть свои дома и бежать в другую страну, до пяти миллионов.

Природа также благоволит России, к 15 февраля грунт промерзнет достаточно, чтобы гусеничная техника могла спокойно двигаться по бездорожью.

Накануне о «российском вторжении» на Украину по ошибке написало агентство Bloomberg. Немецкая газета Bild опубликовала план действий, которые Россия якобы предпримет после вторжения.